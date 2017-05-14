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Весь мир
ССА при поддержке ИГИЛ обстреляла сирийские правительственные войска

ССА при поддержке ИГИЛ обстреляла сирийские правительственные войска

1:39  14 Мая 2017
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ССА при поддержке ИГИЛ обстреляла сирийские правительственные войска

Дамаск, 14 мая. Силы оппозиционного вооруженного формирования Свободная сирийская армия при поддержке запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* обстреляли позиции сирийских правительственных войск в пустыне, расположенной восточнее Дамаска.

Военнослужащие САА провели несколько ответных вылазок, главной целью которых стал штаб арьергарда на пограничном переходе Аль-Танф.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Российской Федерации доставили мясо и консервы нуждающимся людям сирийской провинции Латакия.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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