Назван победитель «Евровидения-2017»

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Киев, 14 мая. В украинской столице прошел финал музыкального конкурса «Евровидение».

В 2017 году победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. Отметим, что букмекеры именно ему прочили победу в этом году.

Ранее стало известно, что фаворит музыкального конкурса нуждается в срочной операции: у него порок сердца и в течение года должен быть найден донор.

Второе место досталось представителю Болгарии Кристиану Костову, который также имеет российское гражданство.