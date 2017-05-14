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Политика
Минобороны России ответило США на призыв пригласить прессу на учения

Минобороны России ответило США на призыв пригласить прессу на учения

1:15  14 Мая 2017
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Минобороны России ответило США на призыв пригласить прессу на учения

Москва, 14 мая. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на предложение командующего ВС США в Европе Бена Ходжеса пригласить журналистов на учения «Запад», чтобы «снять уровень тревоги и напряженности».

Конашенков заметил, что Россия и без советов американских коллег приглашает на учения представителей СМИ.

В то же время, представитель российского оборонного ведомства попросил Ходжеса напомнить, когда американцы приглашали российскую прессу для освещения учений, которые США проводят на европейском континенте.

Ранее Газета.ru сообщала о запуске неопознанного реактивного снаряда в КНДР.

#игорь конашенков
Сергей Свазовский
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