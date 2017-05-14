Пассажирский поезд врезался в дом в Греции, есть жертвы

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Салоники, 14 мая. Пассажирский поезд Intercity «Афины-Салоники» сошел с рельсов сошел с рельсов неподалеку от греческого города Салоники.

Авария произошла в 21.40 по местному времени (совпадает с московским).

Сообщается, что с рельсов сошли электровоз и пять вагонов. Отмечается, что локомотив врезался в жилой дом.

По предварительным данным, в составе находилось около 100 человек. Согласно имеющейся на данный момент информации, в результате инцидента погибли четыре человека, еще минимум пятеро пострадали, пишет Газета.ру.

В настоящее время на месте происшествия работают бригады скорой помощи и девять бригад пожарных.