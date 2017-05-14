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Пхеньян, 14 мая. Северная Корея провела испытания баллистической ракеты в районе западного побережья страны. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Информация о запуске «неизвестного снаряда» КНДР появилась накануне. Ее озвучили представители военного командования Южной Кореи. Впоследствии агентство Yonhap уточнило, что речь идет о баллистической ракете.

Накануне Газета.ru сообщала о запуске неопознанного реактивного снаряда КНДР.