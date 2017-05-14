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Весь мир
Сирия: два командира ИГИЛ присоединились к ССА

Сирия: два командира ИГИЛ присоединились к ССА

0:45  14 Мая 2017
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Сирия: два командира ИГИЛ присоединились к ССА

Дамаск, 14 мая. Два командира запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* присоединились к вооруженному формированию оппозиции Свободная сирийская армия недалеко от провинции Дейр эз-Зор.

Уточняется, что речь идет о Махмуде аль-Фарадже и  Гассане аль-Санке. Оба покинули свои войска, чтобы воссоединится со Свободной сирийской армией. Махмуд аль-Фарадж относится к числу наиболее высокопоставленных командиров ИГИЛ*.

Ранее Газета.ru сообщала, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии со своим египетским коллегой.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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