Сирия: САА взяла под контроль Кабун после 15 дней ожесточенных боев

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Дамаск, 14 мая. Сирийские правительственные войска взяли под контроль населенный пункт Кабун на северо-востоке от Дамаска. В распоряжении Федерального агентства новостей поступило видео с места событий.

На записи видно, как военнослужащие САА осматривают отвоеванную территорию. Взятию района Кабун предшествовало длительное противостояние армии САР с террористами, длившееся 15 дней. В результате военной операции террористы понесли значительные потери. Сообщается о сотнях погибших. Уцелевшие боевики скрылись в районе Восточной Гуты.

Накануне Газета.ru со ссылкой на министерство обороны РФ опровергла информацию о якобы имевшей место казни российского военнослужащего террористами ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.