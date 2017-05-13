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Эксперты составили список лучших машин для ограблений

Эксперты составили список лучших машин для ограблений

23:57  13 Мая 2017
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Эксперты составили список лучших машин для ограблений

Москва, 13 мая. Специалисты автомобильного рынка подготовили рейтинг автомобилей, которые лучше всего подходят для ограблений. В список вошли автомобили, благодаря которым денежные средства можно увести из хранилища.

На первой позиции оказался Ford F-150 Raptor, покоривший автоэкспертов высокой скоростью и способностью перевозить большие грузы. На второе место вышел Jeep Grand Cherokee SRT. Тройку «призеров» замкнул Range Rover Sport SRT.

Эксперты составили список лучших машин для ограблений

В топ-5 автомобилей для ограблений нашлось место и для Toyota Corolla. Высокую позицию «японца» предопределили высокая скорость и популярность.

Накануне эксперты назвали выдающиеся автомобили марки Ferrari.

Сергей Свазовский
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