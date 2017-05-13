Порошенко отменил выступление на «Евровидении» из-за обстрела Авдеевки

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Киев, 13 мая. Президент Украины Петр Порошенко отменил свое выступление, которое должно было предшествовать финальной части песенного конкурса «Евровидение» в Киеве из-за гибели мирных жителей в Авдеевке. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

Как сообщил Святослав Цеголко, из-за гибели четырех мирных жителей в результате обстрела в Авдеевке намеченное ранее выступление Порошенко на «Евровидении» не состоится.

Накануне сообщалось о смерти четырех людей в Авдеевке. Конфликтующие стороны традиционно обвинили в обстрелах друг друга.