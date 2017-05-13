Сирия: праздник примирения оппозиции и властей САР состоялся в пригороде Дамаска

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Дамаск, 13 мая. Праздник примирения между властями Сирийской Арабской Республики и ополчением прошел в пригороде Дамаска Сасе.

В мероприятии приняли участие более тысячи сложивших оружие боевиков из 50 деревень, местные чиновники и духовенство.

Боевики сдали оружие властям, выступив за мир и стабильность в Сирии. Встреча прошла в праздничной атмосфере: с песнями и танцами.

Ранее сообщалось, что более 25 тысяч перемещенных лиц скрылись от запрещенной в России организации «Исламское государство»* в провинции Эс-Сувейда.

* Организация запрещена на территории РФ.