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Весь мир
Сирия: праздник примирения оппозиции и властей САР состоялся в пригороде Дамаска

Сирия: праздник примирения оппозиции и властей САР состоялся в пригороде Дамаска

23:31  13 Мая 2017
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Сирия: праздник примирения оппозиции и властей САР состоялся в пригороде Дамаска

Дамаск, 13 мая. Праздник примирения между властями Сирийской Арабской Республики и ополчением прошел в пригороде Дамаска Сасе.

В мероприятии приняли участие более тысячи сложивших оружие боевиков из 50 деревень, местные чиновники и духовенство.

Боевики сдали оружие властям, выступив за мир и стабильность в Сирии. Встреча прошла в праздничной атмосфере: с песнями и танцами.

Ранее сообщалось, что более 25 тысяч перемещенных лиц скрылись от запрещенной в России организации «Исламское государство»* в провинции Эс-Сувейда.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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