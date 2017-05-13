Станцию петербургского метро закрыли из-за угрозы взрыва

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Санкт-Петербург, 13 мая. В субботу вечером станцию петербургской подземки «Автово» закрыли из-за угрозы взрыва.

Как сообщили представители петербургского метрополитена, станция была закрыта в 23.02 после того, как был обнаружен бесхозный предмет.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Площадь Восстания» временно прекращалось движение после того, как на рельсы упал пассажир. Позднее стало известно, что упавший человек выжил.