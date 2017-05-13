Кличко рассказал, сколько гостей приехали на «Евровидение» в Киеве

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Киев, 13 мая. Конкурс «Евровидение» в Киеве посетили больше 20 тысяч гостей из-за рубежа и около 40 тысяч украинцев из других городов страны. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

По словам мэра, на песенный конкурс в Киеве было продано более 60 тысяч билетов.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал проверку целевого характера расходования средств, освоенных в рамках подготовки к проведению «Евровидения» в Киеве. Для этого глава украинского конкурса планирует обратиться к соответствующим уполномоченным органам.