Более 25 тыс. сирийцев бежали от ИГИЛ в провинцию Эс-Сувейда

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Дамаск, 13 мая. Более 25 тысяч перемещенных лиц проживают в провинции Эс-Сувейда в Сирии. Им удалось покинуть территории, подконтрольные запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В распоряжении Федерального агентства новостей поступило видео, на котором запечатлен быт таких людей.

Большая часть перемещенных лиц устроилась в городских домах или в поселках провинции. Для других переселенцев сирийскими властями организованы места временного проживания. Многие боятся говорить на камеру. Они не хотят, чтобы их узнали боевики «Исламского государства»*.

Сейчас переселенцы возвращаются к нормальной жизни. Для них организовано питание и медицинское обслуживание. Сирийские власти при поддержке Красного полумесяца также обеспечили детям переселенцев возможность учиться в школе.

Ранее на фестивале в Эс-Сувейде сирийцы показали достижения своей промышленности.

* Организация запрещена на территории РФ.