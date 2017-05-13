Мутко: WADA может принять решение по РУСАДА 17–18 мая
Москва, 13 мая. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) может принять решение относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 17 или 18 мая. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко.
Мутко отметил, что российская сторона добросовестно выполнила все требования, которые были выставлены WADA. Вице-премьер подчеркнул, что у РФ никогда не было программ, способствующих покрытию отечественных спортсменов. Он заявил, что проблема допинга актуальна для всего мира, а не только для России.
В то же время, Мутко призвал быть осторожными в прогнозах относительно предстоящего заседания совета учредителей.
Мы не можем предвосхищать события, — сказал вице-премьер.
Ранее Мутко анонсировал большие успехи российского футбола в ходе встречи с Медведевым.