Мутко: WADA может принять решение по РУСАДА 17–18 мая

В закладки

Скопировать

Москва, 13 мая. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) может принять решение относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 17 или 18 мая. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко.

Мутко отметил, что российская сторона добросовестно выполнила все требования, которые были выставлены WADA. Вице-премьер подчеркнул, что у РФ никогда не было программ, способствующих покрытию отечественных спортсменов. Он заявил, что проблема допинга актуальна для всего мира, а не только для России.

В то же время, Мутко призвал быть осторожными в прогнозах относительно предстоящего заседания совета учредителей.

Мы не можем предвосхищать события, — сказал вице-премьер.

Ранее Мутко анонсировал большие успехи российского футбола в ходе встречи с Медведевым.