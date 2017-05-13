Украине напомнили о необходимости выплатить $20 млрд

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Киев, 13 мая. Украина должна выплатить более 20 млрд долларов суверенного долга до 2021 года. Об этом сообщило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Агентство уточняет, что на протяжении 2017 и 2018 годов Киеву предстоит в полном объеме выполнить краткосрочные обязанности по суверенному долгу в размере $2,6 млрд и $3,9 соответственно.

Кроме того, S&P напомнило о наличии обязательств Украины, которые предстоит подтвердить в судебном порядке. В частности, речь идет о $3 млрд, кредитором по которым выступает Российская Федерация.

Ранее глава правительства Украины Владимир Гройсман призвал ЕС не считать украинцев «людьми второго сорта».