Четыре мирных жителя погибли в ходе обстрела Авдеевки

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Донецк, 13 мая. В результате обстрела Авдеевки погибли четыре мирных жителя. Еще один человек был ранен. Об этом сообщил глава подконтрольной украинской стороне администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook. Жебривский традиционно обвинил в обстреле ополчение.

В свою очередь, в министерстве обороны ДНР сообщили, что огонь ведется украинскими силовиками для дискредитации республики накануне встречи в Минске. Представитель оборонного ведомства ДНР уточнил, что Авдеевку обстреливают ВСУ и силы национальной гвардии Украины.

3 мая сообщалось, что Авдеевка осталась без воды.