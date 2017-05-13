Капитан сборной России по хоккею завершил выступление на ЧМ из-за травмы

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Москва, 13 мая. Капитан сборной России по хоккею Сергей Мозякин из-за травмы верхней части тела пропустит оставшиеся матчи чемпионата мира в элитном дивизионе. Такая информация приводится на официальном сайте Федерации хоккея России.

В настоящее время хоккеист находится в РФ. Мозякину также назначен курс реабилитации.

Отметим, что в понедельник в матче с командой Германии (6:3) Мозякин получил удар со стороны соперника.

В настоящее время россияне проводят очередной матч группового этапа чемпионата мира со словаками. Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России досрочно обеспечили себе выход в 1/4 финала чемпионата мира, победив команду Словакии со счетом 6:0.