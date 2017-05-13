В ЛНР перехватили переписку о подрыве автомобиля ОБСЕ

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Луганск, 13 мая. Народная милиция Луганской народной республики перехватила смс-переписку, связанную с подрывом автомобиля ОБСЕ на территории ЛНР. Об этом заявил Андрей Марочко, представляющий милицию республики.

Он уточнил, что информация была получена в ходе анализа данных, перехваченных с серверов, принадлежащих украинской стороне. По словам Марочко, переписка доказывает причастность к теракту службы безопасности Украины и спецподразделений.

Милиция ЛНР располагает сведениями о позывных сотрудников, которые причастны к подрыву машины ОБСЕ, также отметил Марочко.

Ранее в ОБСЕ призвали разминировать линию соприкосновения в Донбассе.