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Сирия, 13 мая. В результате операции ВКС России в Дейр эз-Зоре были уничтожены около десяти членов ИГ**, в том числе иностранные наемники. В центре города Тартус прогремел взрыв бомбы, брошенной неизвестными боевиками. Террористы ИГ казнили двух бойцов SDF**** в городе Абу Кемаль, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреляла позиции «Джебхат ан-Нусры»*** на окраине города Даръа; нанесла авиаудар по укрепрайонам ИГ на окраине Дейр эз-Зора и по объектам «Нусры» к северу от Хомса.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): ранило девятерых человек в результате минометного обстрела на юго-западе Мосула; потеряло 10 боевиков, в том числе двух наемников из Бельгии, в результате операции ВКС РФ в Дейр эз-Зоре.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): ведет перестрелки с армией САР в окрестностях Аль-Латамины на севере провинции Хама.

Курды: потеряли двух бойцов SDF, которые были казнены террористами ИГ в городе Абу Кемаль.

Провинция Тартус

В районе Восточный Корниш в городе Тартус прогремел мощный взрыв. Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), бомба была брошена двумя неизвестными мужчинами на мотоциклах. Никаких данных о возможных жертвах среди гражданского населения пока не поступало, однако сообщается о причиненном городу серьезном материальном ущербе. Важно отметить, что Тартус наряду с Латакией является одним из самых стабильных с точки зрения безопасности регионов республики. Вся территория провинции находится под контролем Сирийской арабской армии (САА). В этой прибрежной части Сирии проживают преимущественно алавиты, который поддерживают нынешний государственный режим и президента САР Башара Асада.

Провинция Хомс

Источник, подконтрольный вооруженной оппозиции, вновь сообщает об авиаударах ВВС Сирии по позициям боевиков в окрестностях городов Кафр Ляха, Аль-Хула и Ар-Растан к северу от Хомса. Сообщается также о пулеметном обстреле опорных пунктов радикалов близ населенного пункта Зара. Данные о нанесенном террористам уроне в живой силе и технике пока не оглашались. Территория к северу от города Хомс входит в одну из зон безопасности, утвержденных в ходе переговоров в Астане 6 мая. Меморандум о создании сон деэскалации был подписан при посредничестве представителей РФ. Однако исламисты неоднократно открывали огонь по укрепрайонам сирийской армии. САА была вынуждена наносить ответные удары по анклаву вооруженной оппозиции, где, в частности, базируются отряды «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Дейр эз-Зор

В результате очередного боевого вылета ВКС России в направлении Дейр эз-Зора было ликвидировано не меньше десяти террористов «Исламского государства»*, в том числе несколько иностранных наемников. Об этом сообщил ливанский новостной портал Al Masdar News. Российские самолеты нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков на окраине района Аль-Хавиджа в юго-восточной части столицы провинции. По данным источника, среди уничтоженных террористов были два наемника родом из Бельгии, которые вступили в террористическую группировку еще в 2014-м году. ВВС САР и ВКС РФ регулярно наносят удары по позициям ИГИЛ в этом регионе в поддержку наступательных действий правительственных войск САР. В частности, именно благодаря работе авиации военнослужащие САА по-прежнему сохраняют контроль над стратегической авиабазой к югу от Дейр эз-Зора, которая уже третий год находится в кольце окружения ИГ.

Кроме того Местные координационные комитеты Сирии сообщили, что сирийские военные самолеты нанесли несколько ударов по укрепрайонам террористов ИГИЛ в квартале Шейх Ясин на окраине Дейр эз-Зора. Информация о результатах боевого вылета в настоящий момент формируется.

Местный информационный портал DeirEzzor24 передает, что террористы ИГ публично казнили двоих молодых мужчин вблизи сирийско-иракской границы в городе Абу Кемаль. Оба были убиты несколькими выстрелами в голову. Предположительно, казненные были пленными бойцами, принадлежащими Сирийской демократической армии (SDF).

Провинция Даръа

Оппозиционный источник Syria Noor сообщает, что правительственные войска обстреляли позиции боевиков на окраине района Даръа Аль-Балад на юге города Даръа из тяжелых артиллерийских орудий. Данных о возможных потерях в рядах сил вооруженной оппозиции источник не приводит. На юге республики находится одна из зон снижения напряженности, которые были установлены в ходе переговорного процесса в Астане. Таким образом, сирийские военные ведут на территории зоны безопасности либо ответные обстрелы, либо наносят удары по крайне радикальному формированию оппозиционного блока — по «Джебхат ан-Нусре», на которую не распространяется режим тишины. Южная окраина административного центра провинции частично оккупирована боевиками «Аль-Нусры» и Сирийской свободной армии (ССА)**. Исламисты почти полностью успели захватить ключевые районы Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад.

Провинция Хама

Согласно данным источника, связанного с командованием «Джебхат Фатх аш-Шам», артиллерия правительственных сил продолжает обстреливать позиции террористов в южных предместьях по-прежнему оккупированного города Аль-Латамина, находящегося в северной части провинции. Важно отметить, что в этом регионе базируются в основном силы исламистских группировок из коалиции «Тахрир аш-Шам», созданной в начале текущего года «Джебхат ан-Нусрой». Полномасштабное наступление армии САР в этом регионе было приостановлено, однако вдоль линии соприкосновения сторон ежедневно фиксируются перестрелки. В ходе освободительной операции «Тигры» и другие подразделения САА освободили в короткий промежуток времени ряд городов и населенных пунктов, среди них — Халфая, Суран, Тайбат Аль-Имам, Махрада и некоторые другие.

Ирак

Информагентство Al Sumaria News сообщило о новых обстрелах со стороны террористов ИГИЛ в юго-восточной части Мосула в районе Аль-Данан. Известно, что в результате атаки девять человек получили ранения, одним из снарядов также было частично разрушено здание мечети. Кроме того, боевикам удалось сбить беспилотник иракской полиции, выполнявший разведывательную миссию, в другом квартале Мосула — Баб Аль-Туб.

Иракская армия и поддерживающие ее ополченческие отряды «Хашд Аль-Шааби» готовят серию спецопераций, направленных на полное и скорейшее освобождение города от оккупации террористов «Исламского государства», заявил в комментарии Al Sumaria News главнокомандующий вооруженных сил Ирака Хайдер Аль-Абади. Штурм Мосула продолжается с осени прошлого года, восточные районы были целиком зачищены к концу января.

* Организация запрещена на территории РФ.