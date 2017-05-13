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Новости Сирии
Сирия новости 13 мая 22.30: операция ВКС РФ против ИГ в Дейр эз-Зоре, неизвестные боевики атаковали Тартус

Сирия новости 13 мая 22.30: операция ВКС РФ против ИГ в Дейр эз-Зоре, неизвестные боевики атаковали Тартус

22:30  13 Мая 2017
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ВКС России уничтожили 10 боевиков ИГ в Дейр эз-Зоре

Сирия, 13 мая. В результате операции ВКС России в Дейр эз-Зоре были уничтожены около десяти членов ИГ**, в том числе иностранные наемники. В центре города Тартус прогремел взрыв бомбы, брошенной неизвестными боевиками. Террористы ИГ казнили двух бойцов SDF**** в городе Абу Кемаль, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА): обстреляла позиции «Джебхат ан-Нусры»*** на окраине города Даръа; нанесла авиаудар по укрепрайонам ИГ на окраине Дейр эз-Зора и по объектам «Нусры» к северу от Хомса.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): ранило девятерых человек в результате минометного обстрела на юго-западе Мосула; потеряло 10 боевиков, в том числе двух наемников из Бельгии, в результате операции ВКС РФ в Дейр эз-Зоре.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): ведет перестрелки с армией САР в окрестностях Аль-Латамины на севере провинции Хама.

Курды: потеряли двух бойцов SDF, которые были казнены террористами ИГ в городе Абу Кемаль.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Тартус

Провинция Тартус

В районе Восточный Корниш в городе Тартус прогремел мощный взрыв. Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), бомба была брошена двумя неизвестными мужчинами на мотоциклах. Никаких данных о возможных жертвах среди гражданского населения пока не поступало, однако сообщается о причиненном городу серьезном материальном ущербе. Важно отметить, что Тартус наряду с Латакией является одним из самых стабильных с точки зрения безопасности регионов республики. Вся территория провинции находится под контролем Сирийской арабской армии (САА). В этой прибрежной части Сирии проживают преимущественно алавиты, который поддерживают нынешний государственный режим и президента САР Башара Асада.

Провинция Хомс

ВВС САР ударили по позициям «Нусры» к северу от Хомса

Источник, подконтрольный вооруженной оппозиции, вновь сообщает об авиаударах ВВС Сирии по позициям боевиков в окрестностях городов Кафр Ляха, Аль-Хула и Ар-Растан к северу от Хомса. Сообщается также о пулеметном обстреле опорных пунктов радикалов близ населенного пункта Зара. Данные о нанесенном террористам уроне в живой силе и технике пока не оглашались. Территория к северу от города Хомс входит в одну из зон безопасности, утвержденных в ходе переговоров в Астане 6 мая. Меморандум о создании сон деэскалации был подписан при посредничестве представителей РФ. Однако исламисты неоднократно открывали огонь по укрепрайонам сирийской армии. САА была вынуждена наносить ответные удары по анклаву вооруженной оппозиции, где, в частности, базируются отряды «Джебхат ан-Нусры». 

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ провели операцию против ИГ на окраине Дейр эз-Зора

В результате очередного боевого вылета ВКС России в направлении Дейр эз-Зора было ликвидировано не меньше десяти террористов «Исламского государства»*, в том числе несколько иностранных наемников. Об этом сообщил ливанский новостной портал Al Masdar News. Российские самолеты нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков на окраине района Аль-Хавиджа в юго-восточной части столицы провинции. По данным источника, среди уничтоженных террористов были два наемника родом из Бельгии, которые вступили в террористическую группировку еще в 2014-м году. ВВС САР и ВКС РФ регулярно наносят удары по позициям ИГИЛ в этом регионе в поддержку наступательных действий правительственных войск САР. В частности, именно благодаря работе авиации военнослужащие САА по-прежнему сохраняют контроль над стратегической авиабазой к югу от Дейр эз-Зора, которая уже третий год находится в кольце окружения ИГ.

Кроме того Местные координационные комитеты Сирии сообщили, что сирийские военные самолеты нанесли несколько ударов по укрепрайонам террористов ИГИЛ в квартале Шейх Ясин на окраине Дейр эз-Зора. Информация о результатах боевого вылета в настоящий момент формируется.  

Местный информационный портал DeirEzzor24 передает, что террористы ИГ публично казнили двоих молодых мужчин вблизи сирийско-иракской границы в городе Абу Кемаль. Оба были убиты несколькими выстрелами в голову. Предположительно, казненные были пленными бойцами, принадлежащими Сирийской демократической армии (SDF).

Провинция Даръа

На южной окраине Даръа продолжаются перестрелки

Оппозиционный источник Syria Noor сообщает, что правительственные войска обстреляли позиции боевиков на окраине района Даръа Аль-Балад на юге города Даръа из тяжелых артиллерийских орудий. Данных о возможных потерях в рядах сил вооруженной оппозиции источник не приводит. На юге республики находится одна из зон снижения напряженности, которые были установлены в ходе переговорного процесса в Астане. Таким образом, сирийские военные ведут на территории зоны безопасности либо ответные обстрелы, либо наносят удары по крайне радикальному формированию оппозиционного блока — по «Джебхат ан-Нусре», на которую не распространяется режим тишины. Южная окраина административного центра провинции частично оккупирована боевиками «Аль-Нусры» и Сирийской свободной армии (ССА)**. Исламисты почти полностью успели захватить ключевые районы Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад.

Провинция Хама

САА и «Нусра» ведут перестрелки к югу от Аль-Латамины

Согласно данным источника, связанного с командованием «Джебхат Фатх аш-Шам», артиллерия правительственных сил продолжает обстреливать позиции террористов в южных предместьях по-прежнему оккупированного города Аль-Латамина, находящегося в северной части провинции. Важно отметить, что в этом регионе базируются в основном силы исламистских группировок из коалиции «Тахрир аш-Шам», созданной в начале текущего года «Джебхат ан-Нусрой». Полномасштабное наступление армии САР в этом регионе было приостановлено, однако вдоль линии соприкосновения сторон ежедневно фиксируются перестрелки. В ходе освободительной операции «Тигры» и другие подразделения САА освободили в короткий промежуток времени ряд городов и населенных пунктов, среди них — Халфая, Суран, Тайбат Аль-Имам, Махрада и некоторые другие.

Ирак

Информагентство Al Sumaria News сообщило о новых обстрелах со стороны террористов ИГИЛ в юго-восточной части Мосула в районе Аль-Данан. Известно, что в результате атаки девять человек получили ранения, одним из снарядов также было частично разрушено здание мечети. Кроме того, боевикам удалось сбить беспилотник иракской полиции, выполнявший разведывательную миссию, в другом квартале Мосула — Баб Аль-Туб.

Иракская армия и поддерживающие ее ополченческие отряды «Хашд Аль-Шааби» готовят серию спецопераций, направленных на полное и скорейшее освобождение города от оккупации террористов «Исламского государства», заявил в комментарии Al Sumaria News главнокомандующий вооруженных сил Ирака Хайдер Аль-Абади. Штурм Мосула продолжается с осени прошлого года, восточные районы были целиком зачищены к концу января.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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