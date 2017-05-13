ДНР раскрыла цель обстрела украинской армией города под Донецком

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Донецк, 13 мая. Военнослужащие украинской армии обстреливают населенный пункт Авдеевка Донецкой народной республики, чтобы дискредитировать ДНР. По словам представителя Минобороны республики, обстрел производится национальной гвардией и 72-й отдельной механизированной бригадой.

Он отметил, что представители иностранных СМИ занимаются фиксацией происходящего.

«Это делается с целью дискредитировать вооруженные силы ДНР в лице мирового сообщества в преддверии встречи в Минске», — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что два человека из числа мирных жителей были ранены в ходе обстрелов со стороны ВСУ. Один военнослужащий погиб, один получил ранение.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день.