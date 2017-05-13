ДНР раскрыла цель обстрела украинской армией города под Донецком
Донецк, 13 мая. Военнослужащие украинской армии обстреливают населенный пункт Авдеевка Донецкой народной республики, чтобы дискредитировать ДНР. По словам представителя Минобороны республики, обстрел производится национальной гвардией и 72-й отдельной механизированной бригадой.
Он отметил, что представители иностранных СМИ занимаются фиксацией происходящего.
«Это делается с целью дискредитировать вооруженные силы ДНР в лице мирового сообщества в преддверии встречи в Минске», — подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что два человека из числа мирных жителей были ранены в ходе обстрелов со стороны ВСУ. Один военнослужащий погиб, один получил ранение.
В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день.