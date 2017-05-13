Американский крейсер сопроводил подлодку «Краснодар» в Средиземном море

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Москва, 13 мая. Российская подводная лодка «Краснодар» вошла в акваторию Средиземного моря в сопровождении крейсера «Тикондерога» ВМФ США.

«Краснодар» направляется к месту дислокации в Черном море через Гибралтарский пролив. Судно двигается в надводном положении.

Накануне сообщалось, что в ходе прохождения Ла-Манша сопровождение подводной лодки «Краснодар» обеспечил военный корабль ВМС Великобритании «Сомерсет».