Джамала попросила у поклонников билеты на финал «Евровидения»

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Киев, 13 мая. Победительница «Евровидения-2016», украинская певица Сусана Джамаладинова (Джамала) обратилась к подписчикам с просьбой поделиться билетами на сегодняшний финал песенного конкурса в Киеве. На странице певицы в Facebook размещен соответствующий пост.

«Куплю четыре билета в фан-зону на гранд-финал. Пожалуйста. Обещала племянникам. Напишите в личку», — написала Джамала.

Одновременно певица уточнила, что ее просьба не является «троллингом», а совершенно серьезна.

Ранее сообщалось, что Джамала не получит денег из гонорара 37 тысяч долларов, который ее команде заплатит государство за участие в песенном конкурсе в этом году.

Напомним, 8 мая исполнительнице также запретили пройти по красной дорожке открытия «Евровидения-2017».