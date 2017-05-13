Гройсман: ЕС должен уважать украинцев, а не считать второстепенными людьми

В закладки

Скопировать

Киев, 13 мая. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Европейский союз должен с уважением относиться к Украине, а не как к стране третьего сорта. Как отметил политик, настало время, когда к украинцам «должно возвращаться уважение».

«Не надо нас считать за второстепенных людей, за страну третьего сорта», — сказал он, комментируя либерализацию визового режима с Евросоюзом.

Гройсман также охарактеризовал получение безвизового режима с ЕС «большой победой украинцев» и «восстановлением справедливости».

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что безвизовый режим с Евросоюзом поможет ему в возращении Крыма и Донбасса