Гройсман: ЕС должен уважать украинцев, а не считать второстепенными людьми
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Киев, 13 мая. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Европейский союз должен с уважением относиться к Украине, а не как к стране третьего сорта. Как отметил политик, настало время, когда к украинцам «должно возвращаться уважение».
«Не надо нас считать за второстепенных людей, за страну третьего сорта», — сказал он, комментируя либерализацию визового режима с Евросоюзом.
Гройсман также охарактеризовал получение безвизового режима с ЕС «большой победой украинцев» и «восстановлением справедливости».
Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что безвизовый режим с Евросоюзом поможет ему в возращении Крыма и Донбасса
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