Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
МВД ликвидировало сбои в электронных системах ГИБДД

МВД ликвидировало сбои в электронных системах ГИБДД

20:46  13 Мая 2017
57

МВД ликвидировало сбои в электронных системах ГИБДД

Москва, 13 мая. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что все сбои в работе электронной системы ГИБДД Российской Федерации удалось ликвидировать.

По ее словам, оказание госуслуг в настоящее время происходит в штатном режиме. Это также относится и к регистрации транспортных средств, и к выдаче водительских удостоверений, и к техническому надзору.

Напомним, ранее сообщалось, что выдача водительских прав в Подольске, Воронеже, Новосибирске, Татарстане, а также в других районах России временно прекращена из-за массовых атак хакеров.

 

#гибдд
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть