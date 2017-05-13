МВД ликвидировало сбои в электронных системах ГИБДД

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Москва, 13 мая. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что все сбои в работе электронной системы ГИБДД Российской Федерации удалось ликвидировать.

По ее словам, оказание госуслуг в настоящее время происходит в штатном режиме. Это также относится и к регистрации транспортных средств, и к выдаче водительских удостоверений, и к техническому надзору.

Напомним, ранее сообщалось, что выдача водительских прав в Подольске, Воронеже, Новосибирске, Татарстане, а также в других районах России временно прекращена из-за массовых атак хакеров.