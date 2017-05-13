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Спортивный самолет разбился в Боснии и Герцеговине: пятеро погибших

Спортивный самолет разбился в Боснии и Герцеговине: пятеро погибших

20:38  13 Мая 2017
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Спортивный самолет разбился в Боснии и Герцеговине: пятеро погибших

Сараево, 13 мая. Пять человек стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в Боснии и Герцеговине. По информации Reuters, в 14.50 по мск недалеко от города Мостар рухнул спортивный самолет.

Согласно приведенным данным, передняя часть воздушного судна полностью сгорела после падения. По информации издания Radiosarajevo, в результате катастрофы погибли три курсанта и инструктор летной школы. Личность пятой жертвы в настоящее время неизвестна.

Сейчас на месте ЧП работают пожарные, медики и сотрудники полиции. По словам директора международного аэропорта «Мостар» Марина Распудича, который также находится на месте крушения, родители погибших детей — сотрудники аэропорта.

Напомним, 8 мая пилот легкомоторного воздушного судна пострадал при жесткой посадке в Тамбовской области.

#босния и герцеговина
Тимур Румянцев
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