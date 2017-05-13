Боевики ИГ сбили вертолет ВВС Ирака к западу от Мосула

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Багдад, 13 мая. Террористы «Исламского государства»* (ИГ*) сбили вертолет ВВС Ирака к западу от Мосула. Об этом сообщило в субботу командование совместных операций ВС Ирака.

По информации Associated Press, вертолет обеспечивал поддержку операции шиитских ополченцев по освобождению деревень, которые по-прежнему находятся под контролем боевиков, о чем рассказал представитель объединенного командования ВС страны генерал-майор Яхья Расул. По его словам, пилоту воздушного судна удалось катапультироваться.

Напомним, ранее глава Генштаба Ирака Осман аль-Ганими заявил, что иракская армия намерена объявить о полном освобождении западной части Мосула от ИГ* до начала месяца Рамадан (27 мая).

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.