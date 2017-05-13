Сборная России досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею, разгромив словаков

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Кельн, 13 мая. Хоккеисты сборной России досрочно обеспечили себе выход в 1/4 финала чемпионата мира, победив команду Словакии со счетом 6:0. Матч прошел в немецком Кельне.

Так, шайбы забили Евгений Дадонов (2-я и 14-я минуты), Андрей Миронов (20), Никита Кучеров (23), Иван Телегин (33) и Владислав Гавриков (56).

Таким образом команда команда Олега Знарка уже не опустится ниже четвертого места, что означает участие в плей-офф турнира. В следующем матче 15 мая российские хоккеисты сыграют с командой Латвии.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Швеции по хоккею одержала победу над Италией в пятом матче группового турнира чемпионата мира 2017 года. Встреча закончилась счетом 8:1.