WorldSkills назвал самую популярную профессию среди российской молодежи

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Москва, 13 мая. Союз WorldSkills Russia назвал самой популярной в стране рабочей профессией для молодежи специальность сварщика.

В 74 субъектах Российской Федерации прошли отборочные туры для сварщиков, об этом заявил гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов. Именно эта специальность в России оказалась одной из самых популярных. На втором месте среди рабочих профессий находится поварское дело, на третьем — дошкольное воспитание.

Благодаря тому, что в стране сосредоточены одни из крупнейших в мире металлургических производств, профессия сварщика очень востребована, чего нельзя сказать про другие страны. К примеру, в мире самой популярной профессией WorldSkills считается парикмахерское искусство.