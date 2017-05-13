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Общество
WorldSkills назвал самую популярную профессию среди российской молодежи

WorldSkills назвал самую популярную профессию среди российской молодежи

19:51  13 Мая 2017
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WorldSkills назвал самую популярную профессию среди российской молодежи

Москва, 13 мая. Союз WorldSkills Russia назвал самой популярной в стране рабочей профессией для молодежи специальность сварщика.

В 74 субъектах Российской Федерации прошли отборочные туры для сварщиков, об этом заявил гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов. Именно эта специальность в России оказалась одной из самых популярных. На втором месте среди рабочих профессий находится поварское дело, на третьем — дошкольное воспитание.

Благодаря тому, что в стране сосредоточены одни из крупнейших в мире металлургических производств, профессия сварщика очень востребована, чего нельзя сказать про другие страны. К примеру, в мире самой популярной профессией WorldSkills считается парикмахерское искусство.

Ирина Селезнева
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