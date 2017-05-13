Фотошпионы засняли универсал Lada Vesta на тестировании в Германии

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Берлин, 13 мая. Новый универсал Lada Vesta попал в объективы фотошпионов. В настоящее время машина проходит все необходимые тесты в Германии.

На данный момент не секрет, что уже в сентябре 2017 года начнется масштабное производство данной модели.

По предварительной информации, моторные характеристики универсальной модели будут идентичными с уже выпущенным седаном. При этом о внешнем виде машины пока говорить рано, несмотря на то, что фотошпионам удалось сделать несколько снимков ожидаемой модели. Каждая из тестируемых моделей покрыта камуфляжной пленкой, о чем позаботились производители.

Напомним, ранее сообщалось, что инженеры немецкой компании Audi приступили к разработке электромобиля, который должен стать конкурентом американской модели Tesla Model 3.