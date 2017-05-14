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Сирия, 14 мая. Террористы ИГ** контратаковали позиции армии САР в районе авиабазы «Аль-Джирах» на востоке Алеппо. Сирийские войска полностью контролируют стратегический район Аль-Кабун в Дамаске. Боевики-оппозиционеры устроили междоусобицы в Даръа и Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): установила полный контроль над районом Аль-Кабун на северо-восточной окраине столицы; вела бои с ИГ на юге Дамаска; потеряла несколько пулеметов в боях с ИГ к востоку от Хомса.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): пыталось вернуть аэродром «Аль-Джирах», но, наоборот, потеряло ряд опорных пунктов в результате столкновений с САА; убило высокопоставленного командира «Хезболлы» между Пальмирой и Хомсом; атаковало позиции иракских войск при помощи смертника на западе от Мосула, погибли 8 солдат.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): арестовала нескольких боевиков ССА** на юге провинции Идлиб, чем спровоцировала вооруженный конфликт между оппозиционными формированиями.

«Ахрар аш-Шам»: продолжает противостояние с боевиками ССА к западу от города Даръа.

Курды: отбили у ИГИЛ четыре фермы и хлопчатобумажный завод всего в 4 км к северо-востоку от города Ракка.

Международная коалиция: в ходе воздушной операции против ИГ на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор убила пятерых гражданских лиц.

Провинция Дамаск

По сообщению информагентства Al Masdar News, войскам САР в минувшие сутки удалось взять под контроль весь район Аль-Кабун, расположенный на северо-восточной окраине Дамаска. Напомним, ранее командование САА предпринимало попытки заключить соглашение об эвакуации боевиков. Однако после того как отдельные группировки вооруженной оппозиции отказались от переговоров, наступление САА возобновилось. Боевикам пришлось уступить требованиям правительственных войск.

Тем временем продолжилась эвакуация боевиков и их семей из соседнего района Барза. Оппозиционеры вместе со своими семьями были вывезены в провинции Идлиб и Хама.

На юге Дамаска в течение дня происходили вооруженные стычки между отрядами сирийской армии и террористами «Исламского государства»* в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад недалеко от лагеря Аль-Ярмук. Об этом сообщали Местные координационные комитеты Сирии. Напомним, к югу от Дамаска все еще дислоцируются силы ИГИЛ и вооруженной оппозиции, прежде всего — «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Алеппо

Силы «Исламского государства» в минувшие сутки начали масштабную контратаку позиций правительственных войск САР с целью восстановить контроль над военным аэродромом «Аль-Джирах», который был освобожден день назад, на востоке провинции. Бои к югу от базы шли с перерывами почти все сутки, однако террористам так и не удалось вернуть ключевой опорный пункт, передал ливанский информационный портал Al Masdar News. Более того, по данным информагентства Baladi News, сирийским военным также удалось отбить у ИГ ряд ключевых позиций в районе близлежащего поселения Кшейш. Следующей целью войск САА станет населенный пункт Маскана, расположенный у самой границы с провинцией Ракка. Таким образом, за текущий год террористическое формирование лишилось значительной части провинции в результате масштабной операции армии САР. В частности, в марте сирийские военные освободили стратегический оплот ИГИЛ — город Дейр Хафир, который находился в оккупации с 2013-го года.

Провинция Хомс

Основные события в регионе накануне прошли в районе горной цепи Аш-Шумария, расположенной близ газового поля Аш-Шаир между Хомсом и Пальмирой. В первой половине дня в этой части провинции шли ожесточенные столкновения между сирийскими войсками и отрядами «Исламского государства». Подконтрольные террористической организации источники, в частности информагентство «Аль-Амак», сообщали о потерях в рядах армии САР. Согласно их данным, в результате боев в этом районе САА потеряла несколько единиц техники, в том числе пулеметы. Кроме того, боевиками был убит командир одной из бригад ливанской организации «Хезболла» Али Абу Хасан Баз. Напомним, данное формирование поддерживает законное правительство республики, его бойцы действуют наряду с сирийскими военными против террористических группировок в разных регионах САР.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщили Местные координационные комитеты Сирии, авиация антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, накануне утром нанесла серию ударов по укрепленным районам «Исламского государства» в городе Аль-Курия и его окрестностях к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Однако бомбардировкам вновь подверглись, в частности, и несколько жилых кварталов населенного пункта. В результате пять местных жителей погибли, еще несколько десятков человек получили ранения. Однако предполагается, что эти сведения не окончательные. При этом никакой информации о потерях ИГИЛ в результате боевого налета ВВС коалиции не поступало. Западная авиация заметно активнее действует на юго-востоке провинции, нанося удары в поддержку наступления Сирийской свободной армии (ССА), крупнейшего оппозиционного формирования. Ранее боевики-оппозиционеры заняли территории в пустыне на юге Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

На северо-западе от Даръа в прошедшие сутки вспыхнул вооруженный конфликт между боевиками группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Ансар Аль-Ислам», являющейся частью «свободной армии». Точные данные об итогах противостояния формируются, однако известно, что обе стороны конфликта понесли серьезные потери в численном составе. По данным информагентства Al Ahed News, причиной послужили действия боевиков «Ахрар аш-Шам», которые взяли в плен и продолжают удерживать члена ССА, подозреваемого ими в работе на «Исламское государство». Кровопролитные бои, то затихая, то возобновляясь с новой силой, продолжались на протяжении почти всех вчерашних суток. Напомним, что оппозиционные группировки, контролирующие более 60% от всех территорий провинции, пытаются выбить отряды формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», представляющего интересы ИГИЛ в этом регионе, с запада провинции. Союзникам ИГ ранее удалось занять часть подконтрольных ССА территорий в Даръа и сформировать свой анклав.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб накануне также были зафиксированы стычки между различными формированиями сирийского оппозиционного блока. Отряды сформировавшейся вокруг «Джебхат Фатх аш-Шам» коалиции «Тахрир аш-Шам» в минувшие сутки провели серию арестов протурецких боевиков ССА, принимавших участие в военной операции под названием «Щит Евфрата» у северной границы САР, в городе Маарет Аль-Нуман. По данным Orient News, именно это и стало причиной вооруженной конфронтации.

При этом сотни жителей провинции накануне вышли на демонстрации сразу в нескольких населенных пунктах региона, выступив против эскалации вооруженного конфликта внутри оппозиционных сил, также передал источник. Напомним, что в ходе противостояния боевиков, которое нередко сопровождается тяжелыми перестрелками в жилых районах крупных городов, очень часто гибнут мирные жители. В провинции, и прежде всего в ее южной части, в текущем году уже шли ожесточенные бои между отдельными исламистскими формированиями. Тогда причиной стало поражение оппозиционных сил в битве за Алеппо и последовавшие затем на фоне этого взаимные обвинения исламистов.

Провинция Ракка

Сирийской демократической армии (SDF)**** и курдским силам YPG при поддержке ВВС международной коалиции накануне удалось несколько приблизиться к Ракке, которая все еще остается главным оплотом «Исламского государства», с северного направления. В результате жестоких боев отрядам SDF и YPG удалось выбить террористов с территорий четырех ферм и хлопкового завода, расположенных всего в четырех километрах к северо-востоку от административного центра провинции. Об этом сообщил независимый Twitter-канал (@markito0171). День назад курдам также удалось немного продвинуться в зачистке территорий в северных предместьях Ракки от ИГИЛ. Таким образом, бойцы SDF и YPG продолжают планомерно атаковать по направлению к городу, готовясь к финальной фазе антитеррористической кампании «Гнев Евфрата» — непосредственному штурму неофициальной столицы «исламского халифата».

В преддверии финального этапа операции около 20 тысяч человек за последние несколько дней покинули Ракку и ее окрестности, также сообщил источник на своей странице в Twitter. Важно отметить, что жители покидают город и потому, в частности, что заметно активизировались бомбардировки с воздуха, которые ежедневно проводят ВВС западной коалиции. Под ударами самолетов нередко оказываются не только позиции террористов ИГ, но и жилые районы Ракки.

Ирак

Портал Daesh Crime сообщил, что иракским военным накануне удалось предотвратить теракт в одном из центральных районов на западе Мосула. На КПП был остановлен подозрительный автомобиль. За рулем, как выяснилось в ходе допроса, находился боевик «Исламского государства». В его транспортном средстве было заложено самодельное взрывное устройство. Террорист рассчитывал активировать бомбу в наиболее людном месте. Саперные подразделения, тем не менее, вовремя обезвредили СВУ. Стоит отметить, что в ходе продолжающихся жестоких столкновений между ИГИЛ и армией Ирака, а также авиаударов авиации международной коалиции в городе регулярно гибнут мирные граждане. Таким образом, гуманитарная ситуация в регионе достигла критического уровня.

На центральных улицах Мосула в прошедшие сутки тем временем почти не прекращались столкновения между отрядами ИГ и федеральной полицией Ирака, сообщил правительственный канал в Twitter (@IraqiSecurity). Кроме того, иракские военные в ходе спецоперации помогли нескольким семьям выбраться с подконтрольных боевикам территорий в северо-западной части города.

* Организация запрещена на территории РФ.