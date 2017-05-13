«Захотел похулиганить»: студент осквернил мемориальный комплекс в Красноярском крае

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Красноярск, 13 мая. Правоохранительные органы Красноярского края задержали молодого человека, который осквернил мемориал воинам Великой Отечественной войны, ему грозит до трех месяцев ареста.

Молодой вандал был задержан полицией Красноярского края по горячим следам. сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Злоумышленником оказался 18-летний студент местного колледжа, который заявил, что хотел «похулиганить». Отметим, что инцидент произошел в районном центре Агинское, где патрульные обнаружили разбросанные венки и цветы у мемориала солдатам Великой Отечественной войны, а также зафиксировали оскорбительные надписи. Известно, что проводится расследование инцидента.