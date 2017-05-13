Украинские военные заняли предпоследнее место в танковом биатлоне НАТО

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Берлин, 13 мая. В ФРГ прошли танковые соревнования Strong Europe Tank Challenge 2017 среди стран-участниц НАТО, на которых украинские танкисты заняли пятое, предпоследнее место, говорится в сообщении Минобороны Украины.

Украинским военным удалось занять лишь пятое место из шести возможных в ходе танкового баттла Strong Europe Tank Challenge 2017 среди государств-членов НАТО. Лучшие результаты показала команда из Австрии, они выступили на танках класса Leopard 2A4. Второе место присудили экипажу ФРГ, выступивших на Leopard 2A6. В тройке лидеров также оказались американские военные с машиной Abrams M1A2 SEP.​