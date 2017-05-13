Донбасс — моя родина: Чичерина прокомментировала получение паспорта ЛНР

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Донецк, 13 мая. Российская рок-певица, музыкант, автор и исполнительница своих песен Юлия Чичерина, получившая паспорт Луганской народной республики, прокомментировала данное событие.

По ее словам, с 2014 года она выражала поддержку героическому народу Донбасса и стала его частью.

«Хочу разделить его судьбу в эти нелегкие времена, — отметила певица. — Что бы ни случилось, я останусь со своими братьями и сестрами. Теперь Донбасс — моя родина», передает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 мая глава ЛНР Игорь Плотницкий подписал указ о выдаче паспорта Чичериной и ее супругу. Глава МВД ЛНР Игорь Корнет лично вручил документ.