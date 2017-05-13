Латвийский парашютист совершил первый в мире прыжок с дрона

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Рига, 13 мая. Латвийский спортсмен совершил первый прыжок с парашютом с дрона с высоты 330 метров, видео появилось в Сети.

Латвиец Ингус Аугскалнус стал первым парашютистом, совершившим прыжок с высоты 330 метров, на которую его поднял беспилотник, оснащенный 28 двигателями. На видео можно заметить, как спортсмен поднимается на высокую башню, затем хватается за перекладину дрона и, достигнув необходимой высоты, прыгает вниз. Его парашют успешно раскрывается и латвиец через некоторое время приземляется.​