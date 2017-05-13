Четыре человека погибли и двое пострадали в лобовом ДТП в Харькове

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Киев, 13 мая. Страшное ДТП произошло в украинском городе Харьков. Как сообщает пресс-служба полиции региона, авария случилась примерно в 4.37 мск на подъездной дороге к аэропорту.

Согласно приведенным данным, водитель Chevrolet по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗ-66». В результате лобового столкновения четыре человека получили смертельные травмы. В больницу с многочисленными травмами различной степени тяжести доставлены двое пострадавших.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате ДТП с туристическим автобусом в районе Мармариса в Турции возросло до 20 человек.