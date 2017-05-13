МВБ США разрабатывает защиту от вируса-вымогателя WannaCry
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Вашингтон, 13 мая. Министерство внутренней безопасности США работает над предотвращением последствий от атак вируса-вымогателя WannaCry и рекомендует американцам установить эффективные антивирусы.
Накануне по всему миру прокатилась волна хакерских атак, которые затрагивали как глобальную государственную инфраструктуру, так и ПК обычных пользователей. В связи с этим Министерство внутренней безопасности США возглавило ресурсы правительства по защите гражданских систем и исполнительной власти от вируса-вымогателя WannaCry. Ведомство призвало граждан США обновить ОС на ПК и установить антивирусы, а также не кликать на подозрительные веб-ресурсы.
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