МВБ США разрабатывает защиту от вируса-вымогателя WannaCry

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Вашингтон, 13 мая. Министерство внутренней безопасности США работает над предотвращением последствий от атак вируса-вымогателя WannaCry и рекомендует американцам установить эффективные антивирусы.

Накануне по всему миру прокатилась волна хакерских атак, которые затрагивали как глобальную государственную инфраструктуру, так и ПК обычных пользователей. В связи с этим Министерство внутренней безопасности США возглавило ресурсы правительства по защите гражданских систем и исполнительной власти от вируса-вымогателя WannaCry. Ведомство призвало граждан США обновить ОС на ПК и установить антивирусы, а также не кликать на подозрительные веб-ресурсы.​