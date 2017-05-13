Росгидромет анонсировал создание в Петербурге всемирного климатического центра

В закладки

Скопировать

Москва, 13 мая. Глава Росгидромета Александр Фролов заявил, что в Петербурге появится один из трех климатических центров Всемирной метеорологической организации.

По его словам, проект создания климатических центров выходит на завершающую стадию. Центр будет обеспечивать научными знаниями и информацией.

«Прежде всего, по льду, прогнозы, в том числе, для обеспечения навигации по Северному морскому пути, по прилегающим районам», — сказал Фролов.

Он добавил, что Институт Арктики и Антарктики будет выполнять функции климатического центра, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что группа международных инвесторов, в числе которых Российский фонд прямых инвестиций, намерена инвестировать свыше 1 млрд долларов в проект комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино в Москве.