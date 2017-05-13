Глава российско-китайского сообщества в Питере: Мы знаем, что Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине. ФАН-ТВ

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Форум, посвященный развитию стратегии «Один пояс – один путь», наверняка будет вписан в историю. В середине мая в Пекине встретятся главы по меньшей мере 28 государств. Одним из первых приглашение на эту встречу от председателя КНР Си Цзиньпина получил президент Владимир Путин. У лидеров двух крупнейших мировых держав есть множество тем для обсуждения, в том числе, выходящих за рамки форума. Об этом, а также о современных взаимоотношениях между Россией и Китаем в целом, ФАН-ТВ в эксклюзивном интервью рассказал председатель Китайского общества Санкт-Петербурга, вице-президент Китайского Делового центра, генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка, председатель Санкт-Петербургского филиала Союза китайских предпринимателей в России, президент группы компаний "IBT", доктор экономических наук Чэнь Чжиган. Теперь он также занимает должность исполняющего обязанности председателя недавно созданной Русско-Китайской ассоциации по исследованию и развитию стратегии «Один пояс — один путь».

– Форум «Один пояс – один путь» 2017 года – самое большое событие этого года в Китае и вообще в истории. Действительно, с 2013 года официально объявлена эта китайская идея и стратегия, но ее объект – весь мир. «Один пояс – один путь» охватывает 65 стран и почти четыре миллиарда населения. Как в Китае сейчас говорят, да – это мы ее брендировали, но сам объект – он мировой, он принадлежит всем. Особенно Россия – это особенная территориальная часть «пути», самый большой сосед КНР, мы имеем 4200 километров общих границ. В России есть своя стратегия «Большое евразийское пространство», поэтому сейчас идет интеграция (или назовем это «сопряжение») этих двух стратегий. У нас много общего, в таких мировых стратегиях Россия и Китай – главные игроки. Поэтому из всех участников первым приглашен был, конечно, президент Российской Федерации Владимир Путин. На сегодняшний день свое участие в Пекинском форуме официально подтвердили лидеры 28 стран.

– Какие темы, помимо «Шелкового пути», могут стать предметом для беседы между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином?

– Я думаю, что еще очень много. Мы называем наши отношения историческими, образцовыми для таких больших стран, больших держав. Есть еще один общий бренд, который мы принципиально держим, – это «Многополярный мир». Думаю, об этом тоже будут говорить. Если вы обращали внимание, в последние годы тесно общаются даже партии власти: «Единая Россия» и Коммунистическая партия Китая ежегодно проводят диалоги. Еще, что бывает очень редко между большими странами, канцелярия вашего президента регулярно общается с китайской партийной канцелярией. Всё это показывает, что между нашими странами большое стратегическое партнерство, доброжелательное, конструктивное. И мы очень продуктивно идем вперед.

Есть еще множество программ, кроме больших стратегий. Есть БРИКС (содружество Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской республики – прим.ред.), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – прим.ред.), «Великие реки дружбы – Янцзы и Волга». Все эти направления. Конечно, очень много тем будет обсуждаться. И сегодняшняя «горячая точка» азиатского направления – это Корейский полуостров. Обо всех этих вопросах тоже нужно разговаривать.

– Вы уже 24 года живете в Петербурге, имеете российское гражданство, третий срок являетесь председателем Китайского общества в нашем городе. Как, на ваш взгляд, за почти четверть века менялись отношения между нашими странами?

– Я всегда говорил, что современные отношения между Россией и Китаем уступают тем, что были в 50-х годах. Тогда мы лучше общались, более качественно. Не как сейчас – количественно. Но в последние 2-3 года мы видим очень хорошую тенденцию общения, между нашими лидерами такой высокий уровень доверия, и самое главное, что и наши народы начали активно общаться. Мы уже провели «Год страны», «Год культуры», «Год молодежи», сейчас у нас «Год СМИ» идет. Через эти большие мероприятия происходит широкое общение именно народа.

– Есть ли возможность прийти к тому же уровню взаимопонимания, какой был в 50-60-х годах?

– Я думаю, мы к этому уже идем, а будет и лучше! Потому что сейчас масштабнее структуры, в те времена было «узковато». А сегодня есть современные технологии, молодежь, культура, наука – все направления. И я думаю, что мы должны быть выше уровня 50-х годов. Мы философски и стратегически смотрим друг на друга. В 50-х было немножко «узковато», а сегодняшние отношения более стабильные. А наш лидер уже сейчас говорит, что мы находимся в самой высокой стадии отношений между Россией и Китаем. Мы в настоящее время не совсем зависим от какого-то внешнего «шума», какой-то технологии, которая может разделить отношения. Мы уже очень стабильно смотрим друг на друга и не собираемся менять своих взглядов и отношений – это очень важно.

– Вы сказали о многополярности этих отношений. Какие стороны, на ваш взгляд, сегодня уязвимы? Над чем нужно работать?

– Я думаю, что «Один пояс – один путь» и «Большое евразийское пространство» – это очень реальные направления, ведь речь идет о четырех миллиардах из всего мирового населения! И я думаю, что этим путем пойдут уже все остальные направления, в том числе инфраструктура. Я считаю, что будем уже стабилизироваться, удерживать «вес» таким путем. Качественное общение должно быть во всех направлениях: культура, экономика, торговля, инвестиции, образование. Таким образом, получаются уже целые, единые, взаимозависимые и взаимно поддерживающие друг друга отношения. А если на земном шаре друг друга уже поддерживают четыре миллиарда человек – значит, конечно, будет стабильность.

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