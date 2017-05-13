ЕС перевел Украине €10 млн на реформу госуправления

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Киев, 13 мая. ЕС принял решение о выделении 10 млн евро первого транша поддержки Украины в рамках реформы государственного управления, сообщает украинский кабмин.

Украина получила 10 млн евро на реформу системы госуправления согласно решению Евросоюза о фиксированном транше по соответствующей программе, говорится в сообщении украинского правительства. Здесь же отмечается, что ЕС заметил усилия Киева, направленные на реформы в данной сфере и наличие политической воли по внедрению изменений.

«Планируем привлечь лучших специалистов, которых будут избирать по открытым конкурсам»,— сказал представитель кабмина Александр Саенко. Украинские власти настроены на создание успешного современного государства благодаря поддержке Европы.​