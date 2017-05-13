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Сирия, 13 мая. Сирийская армия полностью контролирует район Аль-Кабун на северо-востоке Дамаска. Смертники ИГ** атаковали позиции армии Ирака к западу от Мосула. Войска САА отбили у террористов несколько опорных пунктов вблизи аэропорта «Аль-Джирах» в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): полностью освободила ключевой район Аль-Кабун в Дамаске; заняла опорные пункты ИГ в районе аэродрома «Аль-Джирах» на востоке Алеппо; вернула позиции вдоль шоссе между Саламией и Итрией, уничтожив 15 террористов ИГ.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): ведет бои с САА на южной окраине Дамаска; использовало смертников для атаки позиций армии Ирака к западу от Мосула, были убиты 8 военнослужащих и уничтожены три военных автомобиля; продолжает оказывать упорное сопротивление армии САР на востоке от Пальмиры.

Курды: отбили у ИГИЛ территории четырех ферм в северных предместьях Ракки.

Провинция Дамаск

По сообщению информагентства Al Masdar News, весь квартал Аль-Кабун теперь находится под контролем правительственных войск. Широкомасштабная военная операция, начатая ранее сирийской армией на северо-востоке столицы, наконец принесла свои плоды.

Исламисты в конечном итоге отказались от большинства своих требований и уступили правительству после масштабного наступления армии Башара Асада. Различные повстанческие группировки, дислоцировавшиеся в районе, обменивались взаимными обвинениями в измене и заключении секретных сделок с правительственными чиновниками.

На прошлой неделе правительственные войска приостановили свою военную кампанию, чтобы попытаться заключить соглашение об эвакуации боевиков. Однако вскоре операция возобновилась, поскольку некоторые формирования вооруженной оппозиции выступили против переговоров. Тем временем боевики в соседнем районе Барза продолжают покидать оккупированные ранее территории в соответствии с достигнутой договоренностью с сирийским правительством.

На южном фронте по-прежнему происходят столкновения между войсками Сирийской арабской армии (САА) и террористами «Исламского государства» в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад недалеко от лагеря Аль-Ярмук, сообщают Местные координационные комитеты Сирии. Напомним, к югу от Дамаска базируются силы ИГИЛ и вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

Силы режима в результате ожесточенных сражений заняли несколько опорных пунктов ИГИЛ вблизи деревни Кшейш в районе базы «Аль-Джирах» на востоке провинции Алеппо. САА нанесла удары по позициям противника из артиллерийских орудий крупных калибров и ракетных установок. Прикрытие с воздуха сирийским войскам обеспечивали российские боевые самолеты. Об этом сообщает информационный портал Baladi News. На данный момент бои в восточной части провинции продолжаются.

Также активное участие в наступлении принимают ВВС Сирии. Согласно данным Baladi News, военные вертолеты правительственных сил нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ в районе города Маскана, также расположенного в восточной части провинции к югу от освобожденного аэродрома «Аль-Джирах». Маскана является следующим ключевым форпостом «Исламского государства».

Провинция Хомс

Как сообщает военный источник в Twitter (@SPM Syria), на востоке от Пальмиры, преимущественно в окрестностях развязки Аль-Талила, продолжаются бои между правительственными войсками и отрядами ИГИЛ. САА в регионе действует при поддержке Национальных сил обороны (NDF), «Хезболлы» и спецотрядов «5-ого легиона». Накануне объединенным силам удалось занять ряд ключевых позиции террористов ИГ в этом районе.

Согласно данным источника, связанного с командованием оппозиционных группировок, правительственные военные самолеты нанесли несколько ударов по полевым лагерям исламистов в районах населенных пунктов Кафр Ляха и Киссин на севере провинции Хомс. Никакой информации о нанесенном уроне пока не поступало. К северу от административного центра находится оппозиционный анклав. Данная территория является одной из зон деэскалации, тем не менее, несмотря на введенный режим перемирия, незаконные формирования продолжают вести провокационные обстрелы позиций армии САР.

Провинция Идлиб

Как сообщил местный источник, вблизи населенного пункта Сармин, расположенного на юге от города Идлиб, подорвался на мине местный житель. Молодой мужчина скончался на месте. Предполагается, что крупнокалиберный снаряд был выпущен боевиками оппозиционных формирований, которые в настоящее время ведут междоусобные бои в регионе. Напомним, вся территория провинции находится в оккупации. Однако здесь нередко отмечаются вооруженные конфликты между отдельными антиправительственными организациями. Сегодня в районе южного города Маарет Аль-Нуман фиксировались стычки между отрядами «Тахрир аш-Шам» и Свободной сирийской армии (ССА)**. Поводом стало то, что «Джебхат ан-Нусра»*** и ее союзники арестовали нескольких боевиков ССА, поддерживавших турецкую армию в масштабной военной операции «Щит Евфрата».

Провинция Ракка

По информации курдского источника в Twitter (@AfarinMamosta), бойцы Демократической армии Сирии (SDF)**** и отрядов народной самообороны (YPG), участвующие в антитеррористической кампании под руководством Вашингтона «Гнев Евфрата», продолжают действовать примерно в четырех километрах к северо-востоку от Ракки. Ранее курдам удалось занять территорию хлопчатобумажной фабрики. Кроме того, в ходе последней атаки позиций «Исламского государства», отряды демократических сил также зачистили от террористов территории четырех ферм, находящихся недалеко от фабрики. В настоящий момент курды продолжают наступать вдоль главного северного шоссе в направлении важнейшего форпоста террористической группировки.

Провинция Хама

Правительственные войска САР восстановили контроль над всеми своими опорными пунктами, располагающимися вдоль участка шоссе между городами Итрия и Саламия на востоке провинции Хама. Ранее террористам ИГИЛ в результате внезапной атаки удалось захватить часть позиций сирийской армии к востоку от стратегической артерии, связывающей ключевые позиции САА в республике. Об этом сообщило новостное агентство Qusioun News. По информации источника, в ходе ожесточенных столкновений были ликвидированы как минимум 15 террористов «Исламского государства», еще несколько десятков получили ранения. В настоящий момент участок шоссе уже открыт для движения гражданского транспорта. Напомним, накануне военнослужащие армии САР отразили нападение ИГ в районе «дороги жизни» на участке между Итрией и Ханассером в юго-восточной части соседней провинции Алеппо.

Ирак

Позиции иракской армии на окраине населенного пункта Аль-Хармат, находящегося на западе от Мосула, подверглись мощной атаке террориста-смертника ИГИЛ, находившегося за рулем заминированного автомобиля, сообщил связанный с «Исламским государством»* источник. В результате мощного взрыва погибли восемь военнослужащих правительственных сил Ирака, также были уничтожены три военных автомашины Hummer. Террористы ИГ заметно активизировали действия к западу от Мосула, рассчитывая отвлечь иракскую армию от основного театра военных действий.

* Организация запрещена на территории РФ.