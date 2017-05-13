Собянин внес законопроект о гарантиях жильцам сносимых пятиэтажек

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Москва, 13 мая. Мэр российской столицы предложил ввести допгарантии для москвичей, дома которых попадают в программу реновации жилья. Градоначальник также внес в Мосгордуму соответствующий законопроект.

Документ предусматривает 12 дополнительных гарантий. Участие в реновации может быть только по решению собственников и нанимателей квартир. Так, в программу реновации могут быть включены только те дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструктивным характеристикам, где большинство собственников и нанимателей квартир поддержат участие дома в программе.

Напомним, ранее Собянин заверил, что участники программы реновации в Москве смогут получить денежную компенсацию по рыночной стоимости жилья. По его словам, общежития также могут быть включены в программу реновации жилья по решению жителей.

5 мая стало известно, что московские здания эпохи конструктивизма не будут сносить в рамках программы реновации. Речь идет о порядка 300 зданиях, расположенных в 40 рабочих поселках.