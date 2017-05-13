Задушивший француза психически больной москвич признал вину

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Москва, 13 мая. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве французского адвоката, полностью признался в содеянном. Кроме того, обвиняемый также состоит на учете у психиатра.

«В ходе допроса Даньял Алирзаев дал подробные признательные показания об обстоятельствах произошедшего», — огласил судья Гагаринского суда Москвы материалы дела.

По словам адвоката Алирзаева, подзащитному требуется постоянный надзор психиатра.

Как следует из оглашенных в суде материалов, Алирзаев был вычислен правоохранителями по данным системы «Поток» о перемещении его автомобиля и видеозаписям с подъездных камер, передает РИА Новости.

Напомним, накануне сообщалось, что гражданин Франции Марк С., работающий адвокатом, решил продать свою квартиру на улице Строителей в столице. При встрече Алирзаев задушил потерпевшего, поместил его тело в сумку и отвез в лесополосу на территории Новой Москвы