Клинцевич о массовых хакерских атаках: Это кибертерроризм

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Москва, 13 мая. Массовые кибератаки, прокатившиеся по всему миру, являются прямой угрозой обществу и представляют собой пример кибертерроризма, заявил сенатор Франц Клинцевич.

Хакерские атаки, которые начались по всему миру 12 мая и продолжились сегодня, являются тревожным сигналом. Такое мнение выразил сенатор Франц Клинцевич, назвав распространение вредоносного ПО-вымогателя «угрозой для нормального функционирования общества».

«По сути, человечество имеет дело с кибертерроризмом», — говорится в публикации Клинцевича на странице Facebook. По словам российского политика, в связи с мировым масштабом атак, неизвестно, как будут развиваться события дальше и какие требования выдвинут террористы. Мир получил серьезное предупреждение, необходимо сплотить усилия для устранения данной угрозы.​