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Общество
МТС успешно отразила хакерскую атаку на свои серверы

МТС успешно отразила хакерскую атаку на свои серверы

17:59  13 Мая 2017
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МТС успешно отразила хакерскую атаку на свои серверы

Москва, 13 мая. Российская телекоммуникационная компания МТС минувшей ночью пережила кибератаку на свои серверы, по словам пресс-секретаря оператора, в течение ночи было ряд атак.

Специалисты МТС отразили атаки на сервера компании минувшей ночью, известно, что дата-центры подверглись атаке несколько раз в течение ночи. Известно, что волна кибератак прокатилась 12 мая по 74 странам мира, сегодня их количество достигло 99, в том числе и Россия.

Отметим, что вредоносное ПО блокировало доступ к компьютерам и требовало выкуп в криптовалюте. В пресс-службе МТС сообщили, что проблема устранена без вреда для пользователей сети.

Ирина Селезнева
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