Главные новости 13 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей субботы, 13 мая.

Участник «Евровидения-2017» от Болгарии Кристиан Костов заявил, что в случае своей победы разобьет главный приз конкурса в Москве. Участник «Евровидения» в случае победы пообещал разбить трофей в Москве

Южнокорейские автомобильные компании Hyundai Motor и Kia Motors отзовут 240 тысяч автомобилей из-за обнаруженных неисправностей. Hyundai и KIA отзовут более 200 тысяч авто из-за дефектных деталей‍

Уникальное астрономическое явление смогут наблюдать жители США. Ученые: Солнце погаснет через 100 дней

Внимательность британского программиста помогла ему остановить атаку вредоносного вымогателя Wanna Cry, который уже заразил многие тысячи компьютеров на всей планете. Британский программист случайно остановил международную кибератаку

Украинская экономика уничтожается необычайно быстрыми темпами и уже в этом году от нее останется менее половины тех мощностей, что были на момент государственного переворота 2014 года. Илларионов: Украину накрыл глубочайший кризис, выходом из которого станет диктатура

«Евровидение-2017», финал: когда состоится, кто выступает, где и во сколько смотреть в России, за кого болеть, как проголосовать за российского исполнителя и наказать Украину. «Евровидение-2017», финал: когда состоится, где смотреть, победитель, как проголосовать за Россию и наказать Украину

Командиры ИГ* Гассан Аль-Санке и Махмуд Аль-Фарадж перешли на сторону САА, опубликовано видео с изувеченными под бомбами ВВС международной коалиции детьми. Сирия новости 13 мая 07.00: Два командира ИГ перешли на сторону САА, появилось видео детей, изувеченных бомбами ВВС коалиции

В Сети появилось видео неопознанного летающего объекта (НЛО), который был замечен над КНДР. Видео пронесшегося над Северной Кореей НЛО попало в Сеть

ИГ заняло территории вдоль ключевой трассы в Алеппо, но было выбито в ходе мощной контратаки САА. Несмотря на продолжающуюся эвакуацию боевиков в Идлиб на восточной окраине Дамаска все еще крайне неспокойно. Сирия итоги за сутки на 13 мая 6.00: успехи САА под Пальмирой, ИГ пыталось перерезать «дорогу жизни» в Алеппо

Украинский политик, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича является политизированным. Тимошенко: Госизмена Януковича стала политизированным делом

* Организация запрещена на территории РФ.