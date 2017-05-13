Донбасс: житель села на юге ДНР получил ранение во время обстрела ВСУ

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Донецк, 13 мая. Украинские военные обстреляли населенный пункт Коминтерново, расположенный на юге Донецкой народной республики. По словам представителя Минобороны ДНР, ранение получил мирный житель.

«Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Коминтерново ранение получил мирный житель 1991 года рождения», — рассказал журналистам представитель ведомства.

Ранее стало известно, что два человека из числа мирных жителей были ранены в ходе обстрелов со стороны ВСУ. Один военнослужащий погиб, один получил ранение.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов.