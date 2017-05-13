Донбасс: житель села на юге ДНР получил ранение во время обстрела ВСУ
Донецк, 13 мая. Украинские военные обстреляли населенный пункт Коминтерново, расположенный на юге Донецкой народной республики. По словам представителя Минобороны ДНР, ранение получил мирный житель.
«Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Коминтерново ранение получил мирный житель 1991 года рождения», — рассказал журналистам представитель ведомства.
Ранее стало известно, что два человека из числа мирных жителей были ранены в ходе обстрелов со стороны ВСУ. Один военнослужащий погиб, один получил ранение.
В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов.