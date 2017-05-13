Посольство РФ ответило на слова Джонсона о «вмешательстве» Москвы в будущие выборы

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Лондон, 13 мая. В российском посольстве в Лондоне прокомментировали заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о возможном вмешательстве РФ в будущие парламентские выборы в Соединенном Королевстве.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон даже превзошел хэштег «русские это сделали», однако у него по-прежнему не хватает аргументов для предвыборной кампании. Таким образом отреагировали на заявление британского высокопоставленного дипломата о якобы возможном вмешательстве РФ в парламентские выборы в российском посольстве. «Борис Джонсон превзошёл #Russiansdidit. Недостаток аргументов в предвыборной кампании», — отмечается в сообщении дипмиссии в Twitter.​