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Происшествия
Годовалый малыш выпал из окна 7-го этажа в Москве

Годовалый малыш выпал из окна 7-го этажа в Москве

17:48  13 Мая 2017
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Годовалый малыш выпал из окна 7-го этажа в Москве

Москва, 13 мая. На юго-востоке Москвы из окна седьмого этажа выпал годовалый ребенок. Как рассказали журналистам в экстренных службах столицы, малыш остался жив.

Как стало известно, инцидент произошел в доме на улице Федора Полетаева. При падении с седьмого этажа ребенок получил многочисленные травмы.

Пострадавший доставлен в НИИ детской хирургии и травматологии вертолетом Московского авиационного центра, о чем рассказали в Департаменте гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, передает ТАСС.

Напомним, накануне рядом с домом на Ланском шоссе обнаружили тело пожилой женщины, которая выпала из окна на третьем этаже дома.

#москва
Тимур Румянцев
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