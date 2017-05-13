Водительские права в России перестали выдавать из-за кибератак

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Москва, 13 мая. Выдача водительских прав в Подольске, Воронеже, Новосибирске, Татарстане, а также в других районах России временно прекращена из-за массовых атак хакеров.

Накануне 74 страны мира подверглись кибератакам, сегодня их число возросло до 99 стран. Известно, что киберпреступники вымогают средства с помощью вредоносного ПО WannaCry, которое полностью блокирует доступ к ПК. Отметим, что атакам также подверглись российские сервера СКР, МВД, Сбербанка, МТС, Мегафона, РЖД.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, специалисты локализовали вирус, утечка данных исключена. Тем не менее, в некоторых регионах страны временно не выдаются водительские права.