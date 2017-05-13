Электричка протаранила «Газель» в Подмосковье

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Москва, 13 мая. На железнодорожном переезде в Красногорском районе Московской области произошло столкновение электропоезда с грузовой «Газелью». По словам источника в экстренных службах региона, авария произошла в субботу днем.

«На железнодорожном переезде вблизи станции «Опалиха» электропоезд сообщением Москва — Волоколамск столкнулся с грузовой «Газелью», — отметил источник.

По предварительной информации, ни один человек в результате ЧП не пострадал. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Задержка в движении поездов составила порядка 20 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что челябинский полицейский сбил детей на пешеходном переходе.